1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Samstagmittag wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der mehrere Getränke aus einer Bäckerei in Stuttgart-Bad Cannstatt gestohlen haben soll.











Polizeibeamte haben am Samstagmittag einen 25-Jährigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, mehrere Getränke aus einer Bäckerei an der Bahnhofstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt gestohlen und sich bei seiner Festnahme gewehrt zu haben.