Ein 48-Jähriger beantragt in einer Bank in Bad Cannstatt einen Kredit. Der Bankmitarbeiterin fällt der offenbar gefälschte Ausweis auf, sie ruft die Polizei. Bei der Durchsuchung kommen noch weitere Fälschungen ans Tageslicht.















Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein 48 Jahre alter Mann soll am Dienstagnachmittag versucht haben, sich in einer Bank in Bad Cannstatt mit einem gefälschten Ausweis ausgewiesen zu haben, um damit einen Kredit zu ergaunern. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin bemerkte den Schwindel und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den Verdächtigen schließlich fest.

Wie die Polizei berichtet, habe der 48-Jährige gegen 15.40 Uhr versucht, mit einem offenbar gefälschten bulgarischen Ausweisdokument einen Kredit in der Bankfiliale in der Bahnhofstraße zu erhalten. Die Mitarbeiterin bemerkte den Betrugsversuch und alarmierte die Polizei, die den Mann kurz darauf festnahm.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten einen mutmaßlich gefälschten bulgarischen Führerschein, in seiner Wohnung entdeckten sie einen mutmaßlich gefälschten bulgarischen Reisepass. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an. Der 48 Jahre alte türkische Staatsangehörige, der sich möglicherweise unerlaubt in Deutschland aufhalten soll, wird im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt.