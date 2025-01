Stuttgart-Bad Cannstatt: Mercedes flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen gesucht

1 Ein Mercedesfahrer ist vor der Polizei geflüchtet (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand// K. Schmitt

Die Polizei will in der Nacht zum Sonntag einen Mercedes-Fahrer in Stuttgart-Bad Cannstatt kontrollieren. Statt anzuhalten, gibt der allerdings Gas.











Ein Mercedes-Fahrer ist in der Nacht zum Sonntag vor der Polizei geflüchtet, die ihn in der Benzstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt kontrollieren wollte. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten den Mann in einer schwarzen Mercedes C-Klasse mit Waiblinger Kennzeichen in der Mercedesstraße auf Höhe der Lenore-Volz-Straße gegen 03.00 Uhr wahr. Sie beschlossen, ihn zu kontrollieren.