Eine Polizeistreife nimmt Marihuana-Geruch aus einem vorausfahrenden Taxi wahr. Die Beamten gehen ihrem Verdacht nach und werden so auf die Spur eines mutmaßlichen Dealers gebracht.















Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen, der im Verdacht steht, mit Marihuana gehandelt zu haben. Die Beamten befanden sich laut Polizeibericht gegen 2.15 Uhr auf Streifenfahrt in der Waiblinger Straße, als sie Marihuanageruch bemerkten, der offenbar von einem vorausfahrenden Taxi ausging.

Bei der Kontrolle des Taxis entdeckten die Beamten beim 28-jährigen Beifahrer rund zehn Gramm Haschisch, etwa 10 Gramm Marihuana sowie rund 900 Euro mutmaßliches Dealergeld. Bei seinem 32 Jahre alten Mitfahrer fanden die Polizisten rund 10 Gramm Marihuana. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Hotelzimmer in Nürtingen machten die Beamten im Zimmer des 32-Jährigen noch einmal rund 14 Gramm Marihuana ausfindig. Im Zimmer des 28 Jahre alten Tatverdächtigen entdeckten sie sogar rund 250 Gramm Marihuana sowie über 20 Gramm Amphetamin.

Haftbefehl bestand bereits

Der 28-Jährige wurde im Anschluss aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.