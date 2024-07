Stuttgart-Bad Cannstatt: Mann pöbelt Frauen an und übergießt 17-Jährigen mit Bier

may 16.07.2024 - 14:21 Uhr

Mann pöbelt Frauen an und übergießt 17-Jährigen mit Bier

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Ein Mann pöbelt offenbar zwei Frauen in der Stadtbahnlinie U2 an. Als ein 17-Jähriger einschreitet, droht der Unbekannte ihm.











Ein unbekannter Mann soll am Montagnachmittag in einer Stadtbahn der Linie U2 zwei Frauen angepöbelt und einem 17-Jährigen gedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der 17-Jährige gegen 14.20 Uhr auf Höhe der Haltestelle Obere Ziegelei in Stuttgart-Bad Cannstatt, wie der Unbekannte die beiden Frauen anschrie. Der Mann habe auch versucht, einer der beiden die Sonnenbrille vom Gesicht zu nehmen. Warum der mutmaßliche Täter die Frauen anpöbelte, wisse man nicht, da die Frauen der Polizei nicht bekannt sind, sagt eine Sprecherin der Polizei.