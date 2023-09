1 Ein Mann urinierte in ein Polizeiauto in Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Erst urinierte er in einen Polizeiwagen, dann zielte er auf die Ordnungshüter. Ein mit 2,5 Promille alkoholisierter 54-Jähriger hat Beamten in Stuttgart einen schweren Einsatz beschert.











Ein betrunkener 54-Jähriger hat in Stuttgart erst in einen Einsatzwagen uriniert – und es später auch auf Bundespolizisten abgesehen. Zu dem Vorfall war es am Mittwoch auf der Fahrt in ein Krankenhaus gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der mit 2,5 Promille alkoholisierte Mann hatte in Bad Cannstatt selbst auf sich aufmerksam gemacht: Er teilte einer Streife mit, dass er Drogen genommen habe.