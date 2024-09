1 Das lateinamerikanische Wochenende findet ab dem 6. September in Stuttgart statt. (Archivbild) Foto: /O&M Event Gastro GmbH/Eberhard Borner

Eine Reise nach Lateinamerika gibt nicht jeder Geldbeutel her, wer aber die Kultur und das Essen erleben will, der hat ab heute die Chance dazu – in der Phoenixhalle am Römerkastell in Bad Cannstatt.











Das Lateinamerikanische Wochenende in Stuttgart kehrt vom 6. bis 8. September zurück und verwandelt die Phoenixhalle am Römerkastell in ein lebendiges Stück Lateinamerika.