Stuttgart-Bad Cannstatt: Laserpointer auf Fahrzeuge gerichtet – Zeugen gesucht

Die Polizei beobachtet zwei Menschen, wie sie Fahrzeuge mit einem Laserpointer anstrahlen. Bei der Fahndung erwischen sie zwei 17-Jährige – ob diese verantwortlich waren, ist aber unklar.











Polizeibeamte haben am Mittwoch zwei Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, vorbeifahrende Fahrzeuge im Bereich des Albert-Luthuli-Platzes in Stuttgart-Bad Cannstatt mutmaßlich mit einem Laserpointer geblendet zu haben. Die Polizeibeamten beobachteten zwei Personen, wie sie gegen 20 Uhr auf vorbeifahrende Fahrzeuge mit einem grünen Laser zielten. Nachdem die beiden Personen zunächst unerkannt flüchten konnten, kontrollierten die Beamten später an der Straße Roter Stich zwei Jugendliche, auf die die Personenbeschreibung passte.