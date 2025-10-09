Stuttgart Bad-Cannstatt: Kapuzen-Mann greift Frau an Stadtbahn-Haltestelle an

1 Der Mann soll die Frau an der Schulter gepackt und gegen ein Geländer gestoßen haben (Symbolbild). Foto: stock.adobe.com

Ein Unbekannter hat an der Stadtbahnhaltestelle Mühlsteg in Bad Cannstatt eine 55-jährige Frau angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen.











In Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Montagabend eine 55-jährige Passantin an der Stadtbahnhaltestelle Mühlsteg angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, wartete die Frau gegen 18 Uhr an der Haltestelle, als ein unbekannter Mann auf sie zukam, sie an den Schultern packte und gegen ein Metallgeländer stieß. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.