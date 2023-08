1 Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist unklar. Foto: dpa/Nicolas Armer

Unbekannte hebeln eine Tür auf, um in die Räume in der Rostocker Straße zu gelangen. Laut einem Zeugen handelt es sich um ein Pärchen im Alter von 16 oder 17 Jahren.









Zwei Unbekannte sind am Dienstagabend in eine Wohnung an der Rostocker Straße in Bad Cannstatt eingebrochen. Sie hebelten gegen 20.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob sie anschließend etwas stahlen, ist Teil der noch laufenden Ermittlungen.