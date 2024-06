1 Weil die Lage zunächst unklar war, rückte die Polizei mit vielen Einsatzkräften nach Bad Cannstatt aus (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Zahlreiche Polizeibeamte haben am Montagabend in der Hofener Straße einen Mann gestellt, der zuvor an einer benachbarten Haltestelle mit einer Waffe hantiert haben soll. Letztlich war der Gegenstand, den er bei sich trug, aber wohl harmlos.











Verunsicherung herrschte am Montagabend kurzzeitig auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hofener Straße: Zahlreiche Polizeibeamte in Schutzausrüstung haben gegen 18 Uhr einen Mann gestellt und vorläufig festgenommen. Ein Augenzeuge berichtet von lautem Gebrüll und vorgehaltenen Waffen. Ausgelöst wurde der Einsatz, weil der 33-Jährige zuvor an der benachbarten Stadtbahnhaltestelle Gnesener Straße mit einer Pistole hantiert haben soll und daraufhin die Polizei alarmiert worden ist.