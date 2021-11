1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Eine Stadtbahn erfasst in Bad Cannstatt eine Frau, sie zieht sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu. Es kommt außerdem zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr.















Stuttgart - Eine 30 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen laut Polizeibericht in der Schmidener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt von einer Stadtbahn erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Fußgängerin überquerte demnach gegen 7.30 Uhr zunächst die Schmidener Straße auf Höhe der Banatstraße.

Anschließend ging sie über die Gleise in Richtung Hofener Straße an einem Z-Übergang. Hier erfasste sie eine Stadtbahn der Linie U9, die in Richtung Kursaal unterwegs war. Die 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 4100 an die Verkehrspolizei zu wenden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr.