1 In Bad Cannstatt ist es zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Montagmorgen kommt es in Bad Cannstatt zu einem Unfall, in den fünf Fahrzeuge verwickelt sind. Verletzt wird niemand, es kommt jedoch zu einem hohen Schaden.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Verkehrsunfall in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt, in den insgesamt fünf Fahrzeuge involviert waren, ist am Montagmorgen Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei meldet, stand ein 45 Jahre alter Ford-Fahrer gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto auf Höhe der Mercedes-Jellinek-Straße am Fahrbahnrand der Mercedesstraße. Als er losfuhr, kollidierte er mit dem BMW eines 59-Jährigen, der in Richtung B14 unterwegs war.

Daraufhin kam der Ford nach links von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen, die ihrerseits gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug krachten. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

