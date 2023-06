Eine 40 Jahre alte Frau verbringt den Mittwochabend mit einem jungen Mann bei einem gemeinsamen Umtrunk am Neckarufer in Bad Cannstatt und schläft ein. Als sie wenig später aufwacht, stellt sie entsetzt fest, dass sie nackt ist.

Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zum Donnerstag eine Frau am Neckarufer im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt vergewaltigt haben. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung des mutmaßlichen Täters nach dem Mann.

Die Polizei beschreibt den Tathergang: Eine 40 Jahre alte Frau befand sich am späten Mittwochabend am Ufer des Neckars auf der Seite Hofener Straße im Bereich der Reinhold-Maier-Brücke und badete dort. Im Zuge dessen sprach ein Unbekannter sie an. Die beiden tranken gemeinsam etwas.

So sieht der gesuchte Mann aus

Als die Frau gegen 0.15 Uhr aus ihrem Schlaf erwachte, stellte sie mit Entsetzen fest, dass sie nackt war. Ihr Besucher zog sich soeben an und ging dann in unbekannter Richtung davon. Die 40-Jährige rief daraufhin um Hilfe und fand eine Passantin, die die Polizei rief. Die Beamten fahndeten allerdings vergeblich nach dem Flüchtigen. Sie hoffen nun, dem mutmaßlichen Täter mit einem Zeugenaufruf auf die Schliche zu kommen.

Der Mann soll rund 20 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er hat kurzes, dunkles Haar und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und dunkle Jeans. Wer kann der Polizei Hinweise zu dem Gesuchten geben? Die Kriminalpolizei nimmt diese unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.