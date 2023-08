1 Josina Herding(links) und Beatrice Bucher von der Initiative Neckarinsel haben schon Ideen für die Insel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit Jahrzehnten wird das Thema „Stadt am Fluss“ in Stuttgart rauf und runter diskutiert, Masterpläne werden erstellt und Projekte angekündigt. Was die Umsetzung angeht, so herrscht mehr oder weniger Stillstand. Die Cannstatter warten seit sechs Jahren auf die Umgestaltung und Zugänglichkeit des Hechtkopfes, eine kleine Halbinsel beim Sicherheitshafen an der Hofener Straße. Obwohl es Pläne und Geld für den rund drei Millionen Euro teuren Umbau gibt, wird das Projekt genauso immer wieder verschoben, wie die Ufergestaltung im Lindenschulviertel in Untertürkheim.