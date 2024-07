Fahrradfahrer spuckt in Fahrzeug und flüchtet – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrradfahrer spuckt am Dienstagnachmittag in Bad Cannstatt mehrfach in das Auto einer 39-jährigen Frau. Daraufhin flüchtet er. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagnachmittag in Bad Cannstatt mehrfach in das Auto einer 39-jährigen Frau gespuckt und ist daraufhin geflüchtet.