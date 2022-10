1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Am Freitag werden zwei Joggerinnen im Stuttgarter Rosensteinpark von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.















Am Freitag hat ein Exhibitionist im Rosensteinpark in Stuttgart-Bad Cannstatt zwei Frauen belästigt.

Nach Angaben der Polizei bemerkten die zwei 24-jährigen Frauen, die im Rosensteinpark joggen waren, wie ihnen gegen 8 Uhr eine männliche Person in geringem Abstand hinterherlief. Da ihnen das seltsam vorkam, hielten sie an, um den Mann vorbei zu lassen. Dabei bemerkten sie, wie er während des Laufens an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann bemerkte, dass die Frauen die Polizei verständigten, rannte dieser in Richtung U-Halt-Mineralbäder davon.

Die flüchtige Person konnte wie folgt beschrieben werden: 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlaksige Figur, kurze dunkle Haare, weder Bart noch Brille, trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und dunkle Sneakers. Er trug außerdem eine dunkle Basecap und führte einen schwarzen vollbepackten Rucksack mit sich. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 77 an die Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei zu wenden.