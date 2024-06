1 Blick in den Rosensteinpark (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein unbekannter Mann hat nach Polizeiangaben am Dienstagabend im Rosensteinpark in der Nähe der Löwentorstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 22 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 22-Jährige saß demnach gegen 18.45 Uhr auf einer Parkbank, als der Mann sich zu ihr setzte und sie ansprach. Kurz darauf sei der Mann aufgestanden, habe seine Hose geöffnet und onaniert. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an.