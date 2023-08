1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

An einem Vormittag bemerkt eine Frau in einer Bar einen Mann durchs Fenster. Dieser beginnt schließlich zu onanieren. Als die Polizei kommt, ist er weg.









Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag nach Angaben der Polizei vor einer Bar an der Brückenstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt onaniert und dabei eine 31 Jahre alte Frau belästigt. Die 31-Jährige saß demnach gegen 11.40 Uhr in der Gaststätte, als sie den Tatverdächtigen bemerkte, der durch ein Fenster hineinschaute. Nachdem er kurz weggegangen sei, kam er laut Polizeibericht zurück und begann zu onanieren. Als die 31-Jährige die Polizei rief, soll der Unbekannte in Richtung Hallstraße weggegangen sein.