Bad Cannstatt - Schon lange gilt Sommerrain unter Pendlern als erste Adresse, wenn es um kostenlose Parkplätze geht. Zum einen liegt hier der Park&Ride-Platz in direkter Nachbarschaft zur S-Bahn-Haltestelle. Doch sobald der voll ist, breiten sich die Parksuchenden mit Doppelkennzeichen wie ein Schwarm Heuschrecken im Stadtteil aus. Da die Stellplätze entlang der Sommerrainstraße schnell „ausgebucht“ sind, wird im Wohngebiet geparkt. Ein Umstand, der längst bei der Verwaltung aufgeschlagen ist. Das Stadtplanungsamt, das in Sachen Erweiterung des Parkraummanagements seit 2018 unterwegs ist, hat deshalb Sommerrain mit auf seine Prüfliste genommen, auf der bereits die Neckarvorstadt, die Winterhalde und das Gebiet unterhalb des Eisenbahnviadukts stehen. Noch in diesem Jahr werden die Ergebnisse im Bezirksbeirat vorgestellt.