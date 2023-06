1 Foto: Jakob Henke (z)

Die vor einem Jahr eröffnete eine Freiluft-Sport-Anlage im Veielschen Garten in Bad Cannstatt wird rege genutzt. Sie dient einer besonderen Sportart, die aus New York importiert wurde.









Bad Cannstatt - Grazil schwingt sich Samuel Traub in den Handstand empor. Kurz stabilisiert er seine Position, dann senkt er seinen Körper in einer Liegestütz-Bewegung Richtung Boden. Sämtliche Muskeln sind in Anspannung, für einen Moment schwankt er, dann drückt er sich wieder in den Handstand hoch. Das Ganze wiederholt er noch ein paar mal, bevor er sich ablässt. Samuel Traub macht Calisthenics und ist damit nur einer von vielen, die diesem Sport auf der im November neu eröffneten Anlage am Uff-Kirchhoff nachgehen.