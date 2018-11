Stuttgart-Bad Cannstatt Drogentoter an Kreuzung entdeckt

Von Christine Bilger 02. November 2018 - 16:24 Uhr

Der 26-Jährige soll unter anderem Kokain genommen haben. Foto: dpa (Symbolbild)

In Stuttgart ist der elfte Drogentote des Jahres zu beklagen. Er wurde an einer Straßenecke leblos aufgefunden. Die Ärzte hatten ihn reanimieren müssen, doch konnten sie letztlich sein Leben nicht retten.

Stuttgart - Nach einem elftägigen Klinikaufenthalt ist ein 26-jähriger Mann am Mittwoch vermutlich an den Folgen seiner Drogensucht gestorben, meldet die Polizei. Er war am Samstag, 20. Oktober, leblos am Straßenrand aufgefunden worden.

Passanten entdecken den Mann und schlagen Alarm

Die Ärzte konnten ihn reanimieren, am Ende konnten sie sein Leben aber nicht retten. Der Mann war an der Kreuzung der Hallstraße und der Brückenstraße in Bad Cannstatt aufgefunden worden. Passanten hatten gegen 6.30 Uhr den Rettungsdienst verständigt. Erste Untersuchungen ergaben Hinweise auf einen Kokainkonsum. Nun wird das Blut des elften Drogentoten in diesem Jahr untersucht, um die genaue Todesursache zu klären.