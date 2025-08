Stuttgart-Bad Cannstatt: Diebstahl im Cannstatter Carré - Polizei nimmt 26-Jährigen fest

1 Polizeibeamte nahmen am Freitag in Bad Cannstatt einen 26-Jährigen fest. Er soll in einem Drogeriemarkt mehrere Parfums gestohlen haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand

Die Polizei in Stuttgart-Bad Cannstatt nimmt am Freitagabend einen 26-Jährigen fest. Er steht im Verdacht, Waren in einem Drogeriemarkt gestohlen zu haben.











Am Freitagabend haben Polizeibeamte in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 26-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor im Cannstatter Carré einen Diebstahl begangen zu haben. Laut Polizei befand er sich gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt. Dort soll er drei Parfums im Wert von mehreren hundert Euro in seine Tasche gesteckt haben. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, löste der akustische Alarm am Ausgang aus. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht.