Brand in Patientenzimmer im Robert-Bosch-Krankenhaus

1 Kurz vor Mitternacht musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Robert-Bosch-Krankenhaus ausrücken. Foto: imago//Tabea Guenzler

Im Robert-Bosch-Krankenhaus brennt am späten Montagabend ein Patientenzimmer. Die Mitarbeiter können Schlimmeres verhindern.











Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt hat es am späten Montagabend gebrannt. Wie die Feuerwehr Stuttgart berichtet, löste um kurz vor Mitternacht die automatische Brandmeldeanlage aus. Wenige Sekunden später meldeten dann auch Mitarbeiter aus dem Krankenhaus einen Brand in einem Patientenzimmer.