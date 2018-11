Stuttgart – Bad Cannstatt Bei Flucht vor Polizei gegen Betonmauer gerast

Von red/pol 03. November 2018 - 09:30 Uhr

Bei einer frühmorgendlichen Polizeikontrolle fällt ein 29-Jähriger auf. Er gibt Gas und flüchtet vor der Polizei. Doch seine Flucht nimmt ein jähes Ende.





Stuttgart - Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Mann mit seinem Wagen frontal gegen eine Betonwand gerast. Der 29-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann fiel am Samstagmorgen gegen 04.35 Uhr bei einer Polizeikontrolle am Hallschlag auf, weil er am Burgholzhof Schlangenlinien fuhr. Nachdem er in der Straße Am Wolfersberg aufgefordert wurde, anzuhalten, bog er nach links in die Löwentorstraße ab. Dort beschleunigte er seinen Wagen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart-Münster.

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt

An einer Eisenbahnunterführung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Spritzschutzwand und ein Verkehrszeichen. Dabei wurde der 29-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen hat den Mann dann ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.