Wegen Leitungsarbeiten können Autofahrer derzeit nicht am Wilhelmsplatz in Richtung Schönestraße abbiegen. Auch an der Wilhelmsbrücke kommt es aufgrund von Baumaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen.















Das Tiefbauamt hat mit den Leitungsarbeiten in der Badstraße in Bad Cannstatt begonnen. Direkt am Wilhelmsplatz ist sie voraussichtlich eine Woche lang voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Im Anschluss wird die Zufahrt in die Badstraße auf die Stadtbahntrasse verlegt. Aufgrund der gesperrten Rosensteinbrücke sind dort bis auf Weiteres keine Züge unterwegs.

Die marode Neckarquerung ist auch der Grund für die derzeitigen Arbeiten in der benachbarten Schönestraße. Mehrere Leitungen für Wasser, Gas und Strom mussten auf der Rosensteinbrücke außer Betrieb genommen werden. Die Verbraucher werden seitdem über alternative Trassen versorgt. Um weiterhin eine hohe Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, werden nun in den Sommerferien provisorische Gas- und Stromleitungen über die Wilhelmsbrücke verlegt.

Die Brücke bleibt während der Bauzeit, die laut Netze BW GmbH von Anfang August bis Ende September dauern soll, für Fußgänger und Radfahrer durchgehend passierbar, allerdings ist mit Behinderungen zu rechnen. Die der Wilhelma zugewandte Gehwegseite wird ab Anfang August verengt. In der Überkinger Straße wird es im Bereich Thaddäus-Troll-Platz zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen. Dort wird eine Fahrspur entfallen, der Verkehr wird per Ampelschaltung geregelt. Die Gebäude sind jedoch weiterhin erreichbar. Auch Lieferverkehr ist weiterhin möglich. Sollten vorübergehend Sperrungen der Zufahrten notwendig sein, werden die Betroffenen rechtzeitig informiert. Auch kurzzeitige Versorgungsunterbrechungen werden angekündigt.