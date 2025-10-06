Stuttgart-Bad Cannstatt: Autofahrer verursacht Unfall und lässt verletzte Beifahrerin zurück
Polizeibeamte konnten den Mann unweit des Unfallortes festnehmen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Mann prallt mit seinem Fiat gegen einen Bordstein. Das Auto überschlägt sich und kommt auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Mann lässt die verletzte Beifahrerin zurück.

Ein 48 Jahre alter Fiat-Fahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Bad Cannstatt einen Unfall verursacht, bei dem seine 64-jährige Beifahrerin verletzt wurde und sie sich nicht mehr selbstständig aus dem Auto befreien konnte. Der Fahrer soll danach von der Unfallstelle geflohen sein und die Verletzte zurückgelassen haben. Polizeibeamte konnten ihn unweit des Unfallortes festnehmen.

 

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei berichtet, war der 48-Jährige in seinem Fiat gegen 2.30 Uhr in der Mercedes Straße unterwegs und bog am Kreisverkehr in die Mercedes-Jellinek-Straße ab. Dabei soll er zu schnell gefahren und gegen den Bordstein gekracht sein. Dadurch wurde das Fahrzeug angehoben, sodass es sich mehrfach überschlug und schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Obwohl die 64-jährige Beifahrerin in dem Auto eingeschlossen wurde und sich nicht befreien konnte, soll der Fahrer aus dem Auto geklettert und geflüchtet sein.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den 48-Jährigen allerdings unweit des Unfallortes festnehmen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher betrunken war. Er musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Die 64-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

 