Stuttgart-Bad Cannstatt: Autofahrer verursacht Unfall und lässt verletzte Beifahrerin zurück

Ein Mann prallt mit seinem Fiat gegen einen Bordstein. Das Auto überschlägt sich und kommt auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Mann lässt die verletzte Beifahrerin zurück.











Ein 48 Jahre alter Fiat-Fahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Bad Cannstatt einen Unfall verursacht, bei dem seine 64-jährige Beifahrerin verletzt wurde und sie sich nicht mehr selbstständig aus dem Auto befreien konnte. Der Fahrer soll danach von der Unfallstelle geflohen sein und die Verletzte zurückgelassen haben. Polizeibeamte konnten ihn unweit des Unfallortes festnehmen.