Stuttgart-Bad Cannstatt Autofahrer biegt verkehrswidrig ab und übersieht Stadtbahn

Von Beate Grünewald 31. Dezember 2018 - 16:46 Uhr

In Bad Cannstatt hat ein Autofahrer beim Abbiegen eine Stadtbahn übersehen, beide Fahrzeuge kollidierten. Offenbar war der Mann verbotswidrig abgebogen.





Bad Cannstatt - In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es am Montag gegen 14.50 Uhr in der Daimlerstraße Ecke Waiblingerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt befuhr ein ortsunkundiger Autofahrer die Waiblingerstraße in Richtung Fellbach und wollte verbotswidrig links abbiegen. Dabei übersah er eine Stadtbahn der Linie U13, die in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs war. Dessen 51-jährige Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenprall. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 15.000 Euro.