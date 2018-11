Stuttgart-Bad Cannstatt Auto bleibt in frisch gegossenem Beton stecken

Von red/aim 12. November 2018 - 13:40 Uhr

Der Fahrer eines Audi ist in Bad Cannstatt unterwegs, als plötzlich nichts mehr geht: Sein Auto bleibt im frisch gegossenen Beton stecken. Die Baustellenabsperrung war wohl zuvor geöffnet worden.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Montagmorgen in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein Auto in frischen Beton gefahren und darin stecken geblieben sein.

Mehr zum Thema

Der 57 Jahre alte Autofahrer bog von der Völkergasse kommend in die Badstraße ein – und landete dort auf einem frisch betonierten Fahrstreifen, teilten die Beamten mit. Sein Audi sank in den feuchten Beton ein und blieb darin stecken. „Die Baustellenabsperrung war wohl vorübergehend für ein Baustellenfahrzeug geöffnet worden“, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei, „für den 57-Jährigen scheint nicht ersichtlich gewesen zu sein, dass der Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt war.“

Wie hoch der Schaden ausfällt, steht noch nicht fest. Ein Gutachter soll hinzugezogen werden. „Das Auto konnte abgespritzt und vom Beton befreit werden. Auch der frisch gegossene Bodenbelag wurde wieder glatt gezogen“, so der Sprecher der Polizei.