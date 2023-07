Gleich mehrere Autos stoßen in Bad Cannstatt aufeinander. Dabei ziehen sich mehrere Menschen Verletzungen zu. Was bislang bekannt ist.

Bei einem Unfall im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann habe sich schwere, drei weitere leichte Verletzungen zugefügt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

Es seien mehrere Fahrzeuge an den Zusammenstößen an der Kreuzung Bottroper Straße und Löwentorstraße beteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochvormittag. Ein 55 Jahre alter Autofahrer war gegen 10.50 Uhr mit seinem Hyundai in Richtung Neckartalstraße unterwegs.

Lesen Sie auch

Rollerfahrer schwer verletzt

Auf Höhe der Kreuzung Löwentorstraße/Burgholzstraße kam es nach ersten Ermittlungen zu einem Bedienfehler des 55-Jährigen, wobei der Hyundai beschleunigte. In der Folge stürzte ein vor ihm fahrender 55 Jahre alter Rollerfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Hyundai prallte dann gegen den Opel Astra eines 59-Jährigen, der dadurch auf den Mercedes eines 40 Jahre alten Mannes aufgeschoben wurde. Der Mercedes wiederum stieß gegen den VW einer 32 Jahre alten Frau.

Bei dem Unfall wurden der Rollerfahrer schwer, der Fahrer des Opel und des Mercedes sowie die 39-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Summe des Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.