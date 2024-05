Allein in Stadtbahn unterwegs – Polizei fängt ausgebüxten Hund ein

1 Der Stadtbahnfahrer entdeckte während des Kontrollgangs einen herrenlosen Hund in seiner Stadtbahn. (Archivbild) Foto: imago/Lichtgut

Die Polizei rückt vergangene Woche zur Haltestelle Neckarpark aus, um einen herrenlosen Hund einzufangen. Dieser war ausgebüxt und hatte sich allein auf Erkundungstour durch Stuttgart begeben.











Die Polizei Stuttgart hat in der vergangenen Woche einen ausgebüxten Hund eingefangen, der allein in der Stadtbahn unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Polizei vergangene Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr einen Anruf von einer Frau, die ihren Hund als vermisst meldete.