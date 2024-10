1 Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Foto: imago/Silas Stein

Ein 46-Jähriger stürzt am Montag bei Bauarbeiten von einem Gerüst und verletzt sich schwer. In einem Krankenhaus ist er nun seinen schweren Verletzungen erlegen.











Nach einem Unfall bei Bauarbeiten in Stuttgart ist ein 46-Jähriger seinen schweren Sturzverletzungen erlegen. Der am Montag auf einer Baustelle an der Oberen Waiblinger Straße im Stadtteil Bad Cannstatt verunglückte Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit.