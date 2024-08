1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zum Dienstag einen 20-Jährigen in Stuttgart-Bad Cannstatt mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Dienstag in den oberen Kursaalanlagen in Stuttgart-Bad Cannstatt den Personalausweis und mehrere Euro Bargeld eines 20 Jahre alten Mannes geraubt.