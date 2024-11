1 Polizei Bad Cannstatt sucht Zeugen einer sexuellen Nötigung (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onemorepicture/IMAGO/onemorepicture / Thorsten Wagner

Ein Unbekannter fragt eine 16-Jährige an der U-Bahn-Haltestelle Mercedesstraße in Bad Cannstatt zunächst nach Zigaretten und bedrängt sie dann sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Eine 16-Jährige ist am Donnerstagmorgen in Bad Cannstatt von einem Unbekannten sexuell bedrängt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an der „Hall of Fame“ im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Mercedesstraße.

Die Jugendliche war gegen 9.45 Uhr auf dem Weg zur Schule, als der Unbekannte sie nach einer Zigarette fragte. Die 16-Jährige verneinte, doch der Mann sprach sie weiter an. Als sie sich von ihm abwenden wollte, küsste er sie gegen ihren Willen und berührte sie unsittlich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.