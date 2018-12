Stuttgart B14 für Plätzchen-Demo gesperrt

Von red 09. Dezember 2018 - 17:26 Uhr

Für freien Nahverkehr und gegen die aktuelle Verkehrspolitik: Rund 100 Teilnehmer haben am Sonntag zeitweilig die Hauptstätter Straße lahmgelegt.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Im Oktober noch hatte das Bürgerbündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) noch die Picknickkörbe auf der Hauptstätter Straße ausgepackt. Damals waren rund 450 Menschen zu der Aktion gekommen.

An diesem Sonntag sah das ganze etwas trister aus – was wohl vor allem am Wetter lag. Bei Wind und Regen hatten sich nur rund 100 Teilnehmer zu Plätzchen und Wichteln auf der B14 an der Leonhardskirche eingefunden. Ein Flyer hatte zuvor dazu aufgerufen, Plätzchen, Punsch und Wichtelgeschenke mitzubringen.

Zwei Stunden dauerte die Aktion, in der von 14 Uhr bis 16 Uhr die Hauptstätter Straße zwischen Charlottenplatz und Wilhelmsplatz gesperrt wurde.

Laut Polizei gab es Verkehrsbehinderungen, aber keine weiteren Probleme.