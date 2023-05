1 Die Stuttgarter City soll durch die Ausweisung einer Waffenverbotszone sicherer werden. Ob diese Wirkung eintritt, ist strittig. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Stuttgarter Vize-Polizeipräsident präsentiert Zahlen zum Einsatz von Messern, das Innenministerium nennt geringere. Die FDP fragt nach der Verhältnismäßigkeit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei in Stuttgart setzt für ein höheres Maß an Sicherheit auf eine Waffenverbotszone in der Innenstadt, für deren Umsetzung allerdings noch die Rechtsverordnung des Landes abgewartet werden muss. Stuttgarts Vize-Polizeipräsident Markus Eisenbraun warb am Mittwoch im Rathaus für die Verbotszone, bei der es in der Diskussion vor allem um Messer ging. Eisenbraun erntete teils heftigen Widerspruch.