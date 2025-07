„Stuttgart am Meer“: Kostenlose Konzerte auf dem Balkon des Stadtpalais

1 „Stuttgart am Meer“ 2024. Foto: Luna Kloess

Das Stadtpalais ruft wieder zum Sommerfestival „Stuttgart am Meer“. Auf dem Balkon finden kostenlose Konzerte zur Eröffnung statt.











Vom 1. August bis 13. September werden die Freitreppe und der Vorplatz des Stadtpalais Stuttgart erneut zur Kulisse von „Stuttgart am Meer“. Unter dem diesjährigen Motto „Urbane Lebensqualität neu denken“ lädt das Festival dazu ein, den öffentlichen Raum auf ungewohnte Weise zu nutzen. Mit Pflanzen, kleinen Pools und Liegestühlen will das Museum eine temporäre Stadtoase schaffen. Anlässlich des Festivalstarts wird sowohl am Donnerstag, 31. Juli als auch am Freitag, 1. August der Balkon des Museums für Konzerte geöffnet.