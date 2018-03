Stuttgart Am Bärenschlössle wird der Frühling eingeläutet

Von red 25. März 2018 - 14:52 Uhr

Das Wochenende hatte für Stuttgart und die Region strahlenden Sonnenschein zu bieten. Viele Menschen ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen und verbrachten die Tage im Freien.





Stuttgart - Das Bärenschlössle in Stuttgart – nur eines von vielen beliebten Ausflugszielen der Menschen in der Stadt. An diesem Wochenende nutzten zahlreiche Spaziergänger die Gelegenheit und statteten dem Ort einen Besuch ab. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel ließ man es sich gut gehen; und auch das eine oder andere Kaltgetränk durfte nicht fehlen.

Jeder Monat und jede Jahreszeit hat am Bärenschlössle einen gewissen Reiz – doch das sonnige Wetter in diesen Tagen lockte besonders viele Menschen zu einem Spaziergang vor die Haustüre. Die Freude über die wolkenfreie Zeit währt in Stuttgart und der Region jedoch nicht lange: Bereits in den kommenden Tagen ist mit Wolken und Regen zu rechnen, so die Meteorologen.

An diesem Wochenende aber genießen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter den Sonnenschein – wir haben die schönsten Bilder vom Bärenschlössle für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch unsere Galerie!