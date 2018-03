Stuttgart-Album zur Schulstraße Autos mussten schon 1953 draußen bleiben

Von Uwe Bogen 21. März 2018

Sie ist 130 Meter lang, nach einer Schule benannt, die es nicht mehr gibt, und wird irrtümlich oft als erste deutsche Fußgängerzone bezeichnet: Auf der Schulstraße in Stuttgart ballt sich städtisches Leben.





Stuttgart - In weißen Lettern steht „Union“ auf dem Dach des Gebäudes, das am Ende einer autofreien Gasse mehrgeschossig in die Höhe ragt. Nein, es handelte sich dabei nicht um die Parteizentrale von Adenauers Union, es war ein Kauftempel der Wirtschaftswunderzeit in Stuttgart. Bis 1963 behielt das Warenhaus den Namen Union, ehe es nach dem Namen des jüdischen und von den Nazis verfolgten Gründers Hermann Tietz zu Hertie geworden ist.

Aus Hertie wurde Karstadt, aus Karstadt Primark – die Schulstraße aber ist die ewige Konstante. Ihren Namen besitzt sie schließlich seit dem Mittelalter. Die Schule, nach der die Straße benannt ist, gibt es schon lange nicht mehr. Auch die alte Pracht der Fachwerkhäuser ist Vergangenheit, von den Bomben des Zweiten Weltkriegs zerstört.

Kassel war noch etwas früher autofrei

Die Schulstraße verbindet die Königstraße mit dem Marktplatz. Sie überbrückt einen Höhenunterschied, der auf den Stadtwall zurückzuführen ist, der im Mittelalter das alte Stuttgart umschlossen hat. Neben dem Wall stand die Stadtmauer. Einstmals war die Schulstraße daher eine Sackgasse.

In der Stadtgeschichte spielt die Gasse, die heute mit Hamburgern und Heringsbrötchen als „Fressmeile“ verspottet wird, keine unerhebliche Rolle. Und bundesweit hat man ihr in den 1950er Jahren Vorbildsfunktion zuerkannt. Die Schulstraße war Wegbereiter fürs Verbannen von Autoblech aus Einkaufsstraßen. Dass die Stuttgarter bei abgasfreien Zonen die Nase vorne hatten, wie dies immer wieder kolportiert wird, ist freilich nicht ganz korrekt. Die erste Fußgängerzone in Deutschland gab es schon vor dem Krieg in Essen (Limbecker Straße von 1927 an). Nach dem Krieg war 1953 die Treppenstraße in Kassel die Nummer eins, danach kam die Holstenstraße in Kiel – noch vor der Schulstraße, die im November 1953 autofrei geworden ist. Doch den Ehrentitel, die erste Fußgängerzone auf zwei Ebenen zu besitzen, kann man Stuttgart nicht nehmen.

Unvergessen ist der Kartenverkäufer der Schulstraße

Im Facebook-Forum unseres Stuttgart-Albums erinnert man sich gern an frühere Zeiten der Schulstraße. Gisela Salzer-Bothe etwa schreibt: „Die Firmeninhaber kannten sich gut, das Klima war bestens – etwa mit Metzgerei Haarer, Schmuck Benk, Apotheker, dem Nordsee-Chef, den einarmigen Portier vom Tritschler, Friseur Hörmann, Zigarren Schweiker und natürlich das Schuhgeschäft mit Rutschbahn.“ Ein Mann, der ohne Beine auf einem Kissen saß und Postkarten verkaufte, gehörte zum Stadtbild: Werner Toberer kam aus Pforzheim, verkaufte über 25 Jahre lang seine Karten bis zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1987. Mitleid, sagte er einmal in einem Zeitungsinterview, wolle er nicht: „Mich akzeptiert man überall, als ob ich ein Gesunder wäre. Es kommt immer auf den Geist an.“ Zu seinem Verdienst sagte er: Im Sommer komme er an guten Tagen auf 300 Mark, im Winter oft nur auf 60 Mark.

