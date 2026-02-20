Stuttgarts weiße Flotte – bekannt als Neckarkäpt’n – wird 70 Jahre alt. Benannt ist sie nach Berta Epple, die mit ihrem Mann den Neckar öffnete für Rundfahrten. Wer war diese Frau?
Der Name klingt nach Sonntagsausflug, nach Kaffee an Deck und nach Kindheitserinnerungen: Berta Epple. Vor 70 Jahren begann mit der Gründung der Neckar-Personenschifffahrt ein Kapitel Stuttgarter Stadtgeschichte. Dahinter standen zwei gebürtige Stuttgarter mit Unternehmergeist: Berta Epple und Karl Epple. Heute wirbt die weiße Flotte, die auf das Ehepaar zurückgeht, mit dem Namen Neckarkäpt’n.