Stuttgart-Album zur Lerche, Teil 2: Der Schallplattenpionier – wie Albert-Armin Lerche Stuttgart zum Klingen brachte

Von Gina Lollobrigida bis zur weißen Schallplatte: Albert-Armin Lerche war ein Mann der Überraschungen. Gerade leben Erinnerungen an seine Radiohäuser auf. Wir blicken auf den Gründer.
Die jüngste Zeitreise des Stuttgart-Albums zu den großen Jahren der Stuttgarter Radio- und Musikhäuser Lerche hat eine Welle der Nostalgie ausgelöst. Die Resonanz war riesengroß. Was viele offensichtlich nicht wissen und nun wissen wollen: Wer war der Mann hinter dem Namen? Deshalb gehen wir heute auf Spurensuche durch das Leben von Albert-Armin Lerche – eines Pioniers, der mit Leidenschaft, Unternehmergeist und Musik das Lebensgefühl einer Stadt prägte.