6 Großer Andrang beim ersten Hamburger Fischmarkt im Juli 1988 in Stuttgart. Foto: /Uli Kraufmann

Als 1988 Stuttgart seine erste Fußball-EM erlebte, kam der erste Hamburger Fischmarkt in den Kessel. Zuvor gastierte bereits das Weindorf an der Alster. Wir blicken zurück auf Zeiten, als der Verzehr von Labskaus hierzulande als „Mutprobe“ galt.











150 Kilogramm Langustenschwänze, 4000 Austern, mindestens 100 000 Liter Bier aus dem hohen Norden – die Bilanz des ersten Hamburger Fischmarktes in Stuttgart im Jahr 1988 hat’s in sich. Der singende Wirt Erwin Saalfeld fügte damals seine ganz persönlichen Zahlen hinzu: 20-mal am Tag habe er „La Paloma“ angestimmt und 980 Schnäpse spendiert bekommen, die er aber nicht alle selbst weggekippt habe.