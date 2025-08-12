Stuttgart-Album zur Außengastro: Blechmusik und Buttermilch – Stuttgarts lange Liebe zur Freiluftkultur

Sonne, Aussicht, ein kühles Getränk – in Stuttgart sitzt man gern im Freien, das war schon vor 300 Jahren so. Unser Stuttgart-Album blickt auf die Geschichte der Freiluftgastronomie.
Blechmusik in lauen Sommernächten, Buttermilch unter schattigen Bäumen, ein Blick über den Kessel – Stuttgart hat eine lange Tradition des Draußensitzens. Die Geschichte der Freiluftkultur reicht weit zurück. Um das Jahr 1725 finden sich erste dokumentierte Hinweise – kurioserweise in einer Beschwerde eines Pfarrers. Zwei Gartenwirtschaften seien ihm ein Dorn im Auge gewesen. Glücksspiel und Séparées sollen dort für ein „übel beleumundetes“ Treiben gesorgt haben, wie der Historiker Ulrich Gohl herausgefunden hat. Auch das zeigt: Die Liebe der Stuttgarter zum Draußensitzen ist keine neue Erscheinung – und schon damals sorgte sie für Diskussionen.