11 So sah der erste Mops aus, mit dem Kessel.TV heimlich die Gedenkstele vor dem „Loriot-Haus“ geschmückt hat. Danach wurde der Mops gemopst. Foto: dpa/Kessel.tv

Der Neustart der Bar Apotheke rückt das „Loriot-Haus“ am Eugensplatz in den Fokus. Wir blicken zurück auf die Historie des markanten Eckgebäudes, in dem der Humorist Vicco von Bülow wohnte. In diesem Jahr würde Loriot 100 Jahre alt werden.









Gleich mehrfach ist der Eugensplatz auf den Mops gekommen, der, na klar, der Star des Viertels ist. Auf der Gedenkstele thront Loriots Lieblingshund. In der Eisdiele Pinguin gibt’s Mops-Eis (besteht – den Buchstaben folgend – aus Mandarinen, Orange, Passionsfrust und Sanddorn). Und in der unter neuer Führung eröffneten Bar Apotheke hängt ein KI-Mops an der Wand, den Wirt Christian List von ChatGPT im Popart-Stil hat malen lassen. Mopsfidel ist das Viertel also, obendrein mit einer atemberaubenden Aussicht gesegnet – ganz einem berühmten Zitat des Humoristen folgend: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“