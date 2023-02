Stuttgart-Album: Wie früher der Verkehr geregelt wurde Als die Polizisten auf einem „Elefantenfuß“ standen

Erhaben regelten die Beamten den Verkehr von einem „Elefantenfuß“ aus. So nannten Polizisten ihr Podest, das sich etwa am Königsbau oder Bahnhof befand. Irgendwann bekamen sie ein Dächle dazu. Erinnerungen an die Anfänge der Verkehrsregelung.