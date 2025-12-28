Die besten Wünsche zum neuen Jahr verschickt man heute gern per WhatsApp. Unser Stuttgart-Album erinnert an historische Silvestergrüße, die Geschichten von früher erzählen.
Der Schneemann mit der Zigarre im Mund ist gut drauf. Lächelnd grüßt er aus einem Winter, in dem es in Stuttgart noch reichlich geschneit hat. Zwischen Weihnachten und Silvester war’s damals noch weiß. Das Leben des coolen Gesellen war noch nicht vom Klimawandel bedroht. Der Schneemann hat noch gut lachen. Um seinen Hals hängt eine Tafel, die zeigt, wo sich vor über hundert Jahren schon das Herz der Stadt befand.