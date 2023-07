8 Das Ostend-Kino in den 1950ern. Foto: /StZ-Archiv

Es liefen Filme wie „Hair“, „Schatz im Silbersee“ oder „Schulmädchenreport“. Vorstadtkinos waren für viele die erste Begegnung mit der Fantasiewelt des Films. Wir erinnern an Zeiten, als der Eintritt 80 Pfennig kostete und man dicht an dicht saß.









Unser Leser Ali Arnulf Moumene hat sich an unser Geschichtsprojekt gewandt mit der Bitte, ehemaligen Kinos in Stuttgart einen Artikel zu widmen. „Allein in Bad Cannstatt gab es drei große Lichtspielhäuser“, schreibt er und nennt die Namen: „Die Schwabenlichtspiele (jetzt geschlossene Passage), die Badlichtspiele (jetzt Brache des Kaufhofs) und der besonders große Filmpalast (jetzt Radiologie Seelbergstraße). Der Filmpalast bot nachmittags immer günstige Schülervorstellungen. War direkt neben Kaufhaus Pfullinger.“