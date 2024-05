5 Dave Gahan (links), Frontman von Depeche Mode, im April 1984 mit Hans Derer, dem früheren PR-Mann von Intercord. Rechts ist die damalige Praktikantin der Stuttgarter Plattenfirma zu sehen. Foto: /Didi Zill

Vor genau 40 Jahren gelang Depeche Mode mit „People are People“ ihre erste und einzige Nummer eins in Deutschland, lanciert von der Stuttgarter Plattenfirma Intercord. Der damalige PR-Mann Hans Derer erinnert sich – auch an das Konzert der Briten im Oz.











Der Musikmanager Hans Derer, CEO der Media Group GmbH in Winnenden, könnte heute um 50 000 Euro reicher sein. Dieses stolze Summe bot ihm vor einiger Zeit ein Fan von Depeche Mode für eine ganz besondere Trophäe an. Für „People are People“, die Nummer eins in der 18. Kalenderwoche von 1984, hatte der damals noch um 40 Jahre jüngere Frontmann Dave Gahan in der ARD-Sendung „Formel 1“ den Award in einem Münchner Fernsehstudio bekommen – und ihn gleich an den „Hansi“ weitergeschenkt, wie man den damaligen PR-Mann der Stuttgarter Plattenfirma Intercord nannte, der ebenfalls noch ein um 40 Jahre jüngerer Spund war.