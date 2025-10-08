Stuttgart-Album über eine Legende: Eine Ur-Schwäbin, die alle liebten – zum 100. von Trudel Wulle

Sie war das schwäbische Herz des Fernsehens: Am Sonntag wäre Trudel Wulle 100 geworden. Erinnerungen an eine Schauspielerin, die ihr Können mit Witz, Wärme und Bescheidenheit verband.
„Schultheiß“ – so meldete sie sich stets am Telefon. Denn Trudel Wulle war mit Walter Schultheiß verheiratet. Trotzdem behielt sie in der Öffentlichkeit immer auch ihren alten Namen, unter dem die Schwaben sie verehrten und liebten. Auf dem Friedhof in Wildberg steht am Grab „Gertrud Schultheiß“. Die Ur-Schwäbin mit Herz und knitzem Humor ist vor vier Jahren gestorben. Von ihren Landsleuten wurde sie verehrt, als wäre sie Teil der eigenen Familie.