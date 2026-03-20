Stuttgart-Album über die Altstadt: Die Rettung des Leonhardsviertels ist ein alter Traum

Das Leonhardsviertel zählt zu den ältesten Quartieren Stuttgarts. Eine mittelalterliche Vorstadt wurde zum Ort der Brüche – geprägt von Krieg, Rotlicht und Zukunftsplänen.
Wem das Leonhardsviertel seinen Namen verdankt? Dem Adelssohn Leonhard vom Limoges, der um das Jahr 500 geboren wurde und als Schutzpatron der Gefangenen, der Landwirte und Pferdezüchter von der Katholischer Kirche als Heiliger verehrt wurde. Nach ihm ist die Kirche benannt – und später auch das gesamte Viertel, das um das Gotteshaus entstand.